Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Contagi riflettono nostri comportamenti. Serve rigore!"

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa ha ribadito la necessità di rispettare le misure stringenti per evitare la diffusione del coronavirus: "Al sud ho visto alcune foto di strade piene di gente. Ho avuto modo di osservare soltanto qualche immagine dalla rassegna stampa, non ho altri indicatori. Se l'atteggiamento sarà rigoroso e unitario nel paese, tutti nella stessa sfida, ci può essere la possibilità che le curve non prendano i livelli del nord. Saremo noi, con i nostri comportamenti, gli artefici dell'evoluzione del contagio. La curva riflette in maniera cronometrica o obiettiva i nostri comportamenti. Il nostro sforzo è evitare che nel sud le curve del contagio raggiungano i livelli del nord. Non si può prescindere dal fatto che i nuovi positivi cessino di trasmettere positività ad altri".