Coronavirus, cambia l'autocertificazione per uscire: ecco il nuovo modulo

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il nuovo modulo da compilare per poter uscire di casa. C'è una quinta voce che si aggiunge alle quattro già presenti nella nuova autocertificazione necessaria per giustificare gli spostamenti: da oggi in poi qualsiasi cittadino dovrà dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

Il nuovo modulo si può scaricare del sito del Ministero dell'Interno. Dovrà essere compilato e controfirmato al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL NUOVO MODULO