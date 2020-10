Coronavirus, crescita dei casi a Latina: Zingaretti firma ordinanza con più restrizioni

Nuove restrizioni nel Lazio e precisamente a Latina e provincia. Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha firmato una nuova ordinanza che impone delle limitazioni ulteriori ai cittadini pontini soprattutto per quanto riguarda la movida e le feste private per le prossime due settimane. Questo a causa di una crescita esponenziale dei positivi in tutto il territorio. Perciò tutti i locali e i bar dovranno infatti chiudere entro le 24:00, tavoli da non più da quattro persone con conseguente rispetto delle distanze sociali imposte. Non più di 20 persone per feste private e cerimonie. Questi sono solo tre degli otto punti dell'ordinanza.

Di seguito tutti i punti del documento:

1) Contingentamento di massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ultime continueranno ad osservarsi i provvedimenti tuttora vigenti;

2) Ristoranti e locali: i tavoli potranno essere per massimo quattro persone, con rispettamento del distanziamento sociale

3) Pub, bar e ristoranti: la chiusura è anticipata alle ore 24, tutti i giorni

4) Obbligo di esposizione, all'ingresso degli esercizi commerciali e degli uffici aperti al pubblico, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale

5) Divieto di assembramento nelle aree antistanti l'accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici

6) Divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o amici ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero

7) Contingentamento del numero di persone che possono frequentare contemporaneamente palestre, scuole di ballo e altre attività di natura sportiva effettuata in luoghi chiusi con esposizione di cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in rapporto alle diverse aree di attività della struttura, inclusi gli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento sociale, assicurando attività di sorveglianza a carico dell'esercente

8) Favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nelle Aziende con sedi sul territorio della Provincia di Latina

