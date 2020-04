Coronavirus / Da PlayStation ad Amazon, da Netflix a Nintendo: ecco chi sta guadagnando (e tanto)

Cosa fanno gli italiani in casa? L'epidemia di coronavirus ha certamente cambiato le nostre abitudini. Tante quindi le attività dell'online che con l'isolamento a casa hanno visto le loro entrate aumentare dismisura: insomma non sono proprio tutti economicamente delusi in questo periodo. Sorridono le imprese legate ai videogame: Steam Games guadagna il 270% in più, PlayStation il 188% e Nintendo l'86%. Fra i siti di streaming, video o musica, Netflix fa segnare un netto +26% seguito da Spotify al +13%. Per le vendite online il boom va ad Aliexpress con il +90%, seguito da Amazon con il +38% che può contare anche su Prime Video e Prime Music (CLICCA QUI PER ABBONARTI GRATUITAMENTE PER 90 GIORNI) e infine da Aplle al +37%. Il lockdown insomma non ha fermato proprio tutti.

