Coronavirus, Djokovic: "Contrario al vaccino. Potrei smettere di giocare"

Prima di riprendere a giocare, nel mondo del tennis, ci vorrà un vaccino per il Coronavirus. Ma la questione relativa ai vaccini, si sa, non ha mai messo tutti d'accordo. Novak Djokovic si sta infatti interrogando anche sul suo futuro professionale: "Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare. Ma se diventa obbligatorio, cosa accadrà? Dovrò prendere una decisione. Ho la mia opinione sull'argomento e non so se quei pensieri cambieranno ad un certo punto, non lo so. Ipoteticamente, se la stagione dovesse riprendere a luglio, agosto o settembre, anche se è improbabile, capisco che un vaccino diventerà un requisito prioritario, subito dopo che saremo fuori dalla quarantena. Ma non c'è ancora nessun vaccino".