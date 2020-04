Coronavirus / Europa, domani sarà presentata la roadmap per uscire dalle misure restrittive

Sarà presentata domani dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la roadmap per l'uscita degli Stati membri dalle misure restrittive resesi necessarie per arginare l'epidemia e il contagio da Covid-19. Dopo che Danimarca e Austria avevano informato sulla decisione di riaprire gradualmente le attività a partire dal 14 aprile, l'Europa ha deciso che sia utile istituire per l'appunto un vademecum che funga da orientamento per le varie nazioni.

