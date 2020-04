Coronavirus / Gita di Pasqua: quasi 14mila le multe, 100 i denunciati

La gita di Pasqua peserà e non poco nelle tasche di tanti "furbetti" che hanno tentato di raggiungere le seconde case o altre mete senza una valida autocertificazione. A comunicare il dato dei multati della domenica pasquale è il Viminale: 13.756 cittadini e 121 negozianti. Non solo, i cittadini denunciati per false dichiarazioni sono stati 100, di questi 19 quelli positivi al Covid-19 che hanno violato la quarantena. 16 negozi sono stati inoltre chiusi e per altri 31 è scattata la sospensione provvisoria dell'attività.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION