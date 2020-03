Coronavirus / Gli atteggiamenti da seguire e le buone abitudini

Due settimane fa vi avevamo elencato le dieci regole diramate dal Ministero della Salute per evitare la diffusione del coronavirus. Le cose sono notevolmente cambiate e non bastano più solo quelle. C'è bisogno di maggiore attenzione per provare a rallentare o addirittura stoppare quella che potrebbe diventare un'epidemia globale a tutti gli effetti. Vi elenchiamo le principali che invitiamo a seguire scrupolosamente partendo dal consiglio principale di stare a casa il più possibile:

- La prima regola da seguire è quella di lavarsi accuratamente le mani con il sapone per circa un minuto senza tralasciare unghie, nocchie e spazi tra le dite. Qualora non abbiate con voi acqua e sapone servitevi dei gel igienizzanti.

- Evitare per qualsiasi motivo di toccare naso, bocca e occhi con le mani.

- Pulire le superfici con prodotti a base di cloro o alcol.

- Se starnutisci o tossisci fallo in un fazzoletto e, qualora ne fossi sprovvisto, usa l'incavo del gomito

- Cerca di evitare i luoghi affollati e gli spostamenti (quando possibile). Cercare di stare il più possibile a casa

- Prediligi i mezzi privati a quelli pubblici

- Rispettate la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone. Evitare strette di mano, baci e abbracci

- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

- Se hai tosse o raffreddore, non andare dal medico o in pronto soccorso ma rivolgiti al 1500 o, nei casi più gravi, al 112/118

- Se sei stato nelle zone rosse negli ultimi quattordici giorni avvisa il tuo medico di base che saprà fornirti le indicazioni giuste su come comportarti.