Coronavirus, il Newcastle mette tutti in disoccupazione parziale

Ai tempi del Coronavirus anche i club di calcio sono costretti a correre ai ripari per evitare il peggio. Il Newcastle ha deciso di mettere tutti i propri impiegati in disoccupazione parziale per evitare gravi danni economici. La notizia è riportata dalla BBC, secondo cui il presidente del club inglese, Lee Charnley, si è trovato costretto a prendere questa decisione per salvare il futuro del club. Una misura che però - si apprende - ancora non si applica alla prima squadra.

