Coronavirus, il presidente del Pordenone è positivo: "Sto bene, ma non sono ancora guarito"

Il presidente del Pordenone Calcio, club di serie B, Mauro Lovisa, è positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto la società neroverde in un comunicato ufficiale. "Vista l'ondata di messaggi di queste ore, dopo la diffusione di voci sulla mia positività al Covid-19, tengo a intervenire ufficialmente - fa sapere Lovisa -. In primis per ringraziare tutti coloro che si sono interessati al mio stato di salute con un sms o una telefonata. Segno di affetto e vicinanza, che sono sentimenti mai scontati. In effetti, sto lottando anche io contro questo maledetto virus, ora sto meglio ma non sono ancora guarito. La prossima settimana mi sottoporrò a un nuovo tampone, con l'auspicio di chiudere definitivamente questo spiacevole periodo".