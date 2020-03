Coronavirus / Il principe Carlo positivo: ha il Covid-19

È positivo al coronavirus il principe Carlo, 72 anni. L'erede al trono del Regno Unito è risultato positivo al test. Carlo è in isolamento in Scozia presso il castello di Balmoral. Al momento il suo portavoce personale ha escluso il ricovero nonostante l'età del principe aumenti i rischi di complicazioni: "Non è stato ancora possibile accertare da chi il principe abbia preso il virus". La sua consorte, Camilla, duchessa di Cornovaglia, è risultata negativa al tampone per il Covid-19.

