Coronavirus / Il Vaticano chiude per Pasqua: celebrazioni in streaming

Sarà una Pasqua a porte chiuse per il Vaticano. Il sito della Prefettura della Casa Pontificia ha infatti informato che le celebrazioni del rito pasquale andranno in diretta streaming sul sito ufficiale della Santa Sede. Una misura epocale per un'emergenza senza precedenti. Questa la nota ufficiale del Vaticano: "A motivo dell'attuale emergenza sanitaria internazionale, tutte le celebrazioni liturgiche della settimana santa si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli. Inoltre, si informa che fino al 12 aprile le udienze generali del Papa e le recite dell'Angelus saranno fruibili solamente in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION