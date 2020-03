Coronavirus, in Cina quarantena obbligatoria per chi viene dall'Italia

E' l'ultima notizia che viene annuniciata direttamente dal vicesegretario del governo municipale di Pechino: la Cina ha imposto la quarantana obbligatoria per chi arriva dall'Italia. Come riporta il corriere.it, la misura riguarda anche chi arriva dalla Corea del Sud e dall'Iran. Isolamento di 14 giorni che avverrà in un hotel per chi non ha un domicilio in Cina. La restrizione nei confronti dell'Italia è scattata in seguito al caso di 7 cittadini cinesi che, dopo un soggiorno in Italia (a Bergamo) sono risultati positivi al Covid-19.