Coronavirus, in Germania dieci positivi tra prima e seconda divisione

Mentre in Italia il futuro della Serie A è ancora tutto da chiarire, in Germania, dove i numeri del Coronavirus non sono stati così spaventosi come nella nostra penisola, si spera di riprendere la competizione entro maggio. Una prima serie di test, però, avrebbe rivelato dieci casi di positività al Covid-19 nei club tedeschi di prima e seconda divisione. Lo ha reso noto la Lega calcio tedesca, aggiungendo che dei 1724 test già svolti nei 36 club interessati, dieci hanno dato un risultato positivo. Nessuno dettaglio, tuttavia, è stato dato riguardo sulla posizione dei casi e, ancora meno, sull'identità delle persone testate. Rimane l'obbligo, infine, per tutto coloro siano entrati in contatto con un caso positivo, di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

