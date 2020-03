Coronavirus / L'esercito arriva in Campania e in Sicilia: stretta in tutta Italia a corse, bici e passeggiate

L'esercito ha iniziato a muoversi per far restare la gente a casa e i primi soldati sono arrivati ieri sera in Campania e in Sicilia. Nell'arco delle 24 ore odierne altri reparti saranno dislocati in tutte le altre regioni italiane. Questo per anticipare il nuovo decreto del Governo che dovrebbe diventare attuativo dal 25 di marzo. Su richiesta di governatori e sindaci ci sarà una maxi-stretta a tutti coloro che continuano a correre, andare in bici o concedersi passeggiate. I cittadini saranno costretti a stare in casa tranne per andare al supermercato per rifornirsi di beni necessari (anche qui il Governo sta però pensando a delle limitazioni per ogni nucleo familiare) restando però nei dintorni della propria abitazione. Insomma bandite anche camminare chilometriche per rifornirsi al market più lontano. Scuole vicine alla proroga per altri 15 giorni.