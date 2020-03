Coronavirus / L'Italia vive sui balconi: un raduno a distanza fra Inno, musica e speranza

L'Italia si è fermata per l'emergenza Coronavirus. Un popolo vive rinchiuso nelle proprie case al servizio di un paese che sta combattendo una battaglia contro un nemico infimo. Il Covid-19 ha messo in ginocchio le abitudini del popolo, ma soprattutto ne ha minato le certezze. Ha scavato un solco fra amicizie e amori, parentele e confidenze. Così, alle 18 di oggi, quella stessa gente ha deciso di urlare al virus che ha tolto a tutti la libertà, ma non la speranza. Che alla fine del tunnel ci sarà una luce, ci sarà musica, ci sarà spazio per baci e abbracci. Ci sarà un paese che avrà voglia di ricominciare e avrà grande forza nel farlo se troverà chi dall'alto tenderà finalmente una mano. Alle 18 l'Italia si è incontrata all'aria aperta, sui balconi. In tutta la penisola ci si è emozionati sulle note dell'inno d'Italia e poi della musica che vive nel dna di ogni territorio. Stornelli, canzoni popolari e quant'altro, al ritmo di strumenti professionali o improvvisati. Perché la speranza è pronta a divampare sotto la brace.