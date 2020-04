Coronavirus / La letalità in Italia per regioni: Lombardia in testa, Lazio penultimo

Il coronavirus ha allentato la velocità del suo sviluppo e il Governo sta lavorando sull'inizio della fase 2, quella della ripartenza. La task force guidata da Colao, che collabora con l'esecutivo, sta predisponendo un piano che valga per tutto il territorio nazionale, mentre alcuni (tra i quali anche l'epidemiologo Lopalco, consulente della Regione Puglia) chiedono una differenziazione di misure in base al diverso livello di contagio. Un tasso molto differente tra le varie regioni è quello della letalità, ottenuto calcolando il rapporto tra il numero dei morti e i contagiati e prendendo il valore percentuale: in Lombardia è del 18,4% ed è il più alto in tutta Italia, nel Lazio (al penultimo posto) 6,2%, in coda l'Umbria con 4,5%. Al secondo posto Marche e Liguria con 14,2%, poi Emilia Romagna 13,7%, Valle d'Aosta 11,6%, Piemonte 11,2%, Trentino 10,5%, Abruzzo 10,1%, Puglia 9,7%, Friuli 8,7%, Toscana 8,1%, Campania 7,8%, Sardegna 7,7%, Sicilia 7,2%, Calabria 7,2%, Veneto 7%, Basilicata 6,8%, Molise 6,7%.