Coronavirus / La Liga si ferma a tempo indeterminato: speranze per il 10 maggio

Mentre la Serie A parla e discute sulle possibili date di riapertura del campionato (l'ultima spiaggia sarebbe per i primi di giugno), la Liga si ferma a tempo indeterminato. L'emergenza coronavirus sta travolgendo la Spagna allo stesso modo dell'Italia, per questo non verranno prese decisioni in merito al prosieguo della stagione fino a che la situazione non si sarà stabilizzata. La speranza, dicono i media spagnoli, è che si possa riprendere il 10 maggio. Ecco il comunicato: “La Commissione di monitoraggio, istituita dall’accordo di coordinamento RFEF-LaLiga, ha convenuto la sospensione delle competizioni calcistiche professionistiche fino a quando le autorità del governo spagnolo e l’amministrazione generale dello Stato ritengano che possano essere riprese senza creare alcun rischio per la salute dei calciatori, degli staff tecnici, dei dipendenti dei club e dei tifosi".

