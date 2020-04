Coronavirus / Lady Dybala ancora positiva: "Siamo in un limbo"

CORONAVIRUS DYBALA - Non c'è pace per Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana Sabatini. La bella argentina ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui annuncia di essere ancora positiva al coronavirus. Dopo un primo tampone negativo, il secondo ha segnalato ancora la sua positività. Non rimane che attendere, ma la modella e influencer ha chiarito di stare bene: “Un aggiornamento. Il 21 marzo, con il mio fidanzato, abbiamo fatto un tampone per il coronavirus ed era positivo. Tre giorni dopo me ne hanno fatto un altro ed era negativo. Ieri mattina (mercoledì, ndr) ne ho fatto un altro ed era di nuovo positivo. Non so bene come funziona e questo dimostra quanto poco sappiamo ancora su questo virus. Pensavamo di averlo contratto da un compagno di squadra di Paulo, ma sono già passati 15 giorni e ancora non basta. Siamo ancora in un limbo, ma stiamo bene, non abbiamo più quasi nessun sintomo”.

