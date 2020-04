Calciomercato Lazio, torna di moda Ejuke: su di lui anche il Marsiglia

"A volte ritornano". E in casa Lazio, in ambito mercato, non potrebbe esserci frase più adatta. Il protagonista questa volta è Chidera Ejuke. Una vecchia conoscenza del mercato biancoceleste, l'esterno d'attacco sembrava essere già finito nel mirino di Igli Tare nell'estate del 2019, quando si era messo in luce nel campionato norvegese con la maglia del Valerenga. L'interesse, sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, non si trasformò in nulla di concreto e il classe '98 fu acquistato dall'Heerenveen per due milioni di euro. In Olanda ha confermato buoni numeri: 9 reti in 25 apparizioni. Ecco allora che il nome è tornato a circolazione in Europa. Il Marsiglia, scrivono in Nigeria, si sarebbe fatto avanti, ma la situazione economica non ottimale dei francesi va in contrasto con la valutazione del suo cartellino, che adesso si aggira intorno ai cinque milioni. Per questo motivo, i media locali spingono ancora sulla Lazio.

GLI ALTRI - Al momento si tratta di uno dei tanti rumors per il reparto offensivo di Inzaghi della prossima stagione. In cima alla lista continua ad esserci Giroud che, se non rinnoverà col Chelsea, sarà libero di svincolarsi al termine del campionato: le parole del francese nelle ultime interviste, però, lasciano intendere ad un accordo di massima con l'Inter, o quantomeno che i nerazzurri siano i favoriti. Nella sua stessa situazione contrattuale c'è Pedro, di proprietà del Chelsea e già accostato alla Lazio. Non è una novità neanche Muriqi: il suo contratto è in scadenza nel 2021 e ha intenzione di rientrare in Europa. La Lazio lo aveva trattato nell'estate del 2015, e ad oggi sembra il profilo più adatto alle esigenze dei biancocelesti. Per ora è nella scheda, ma non si esclude che, a breve, dall'interesse potrebbe partita una vera trattativa.

