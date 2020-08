Coronavirus, Loren Morón positivo: "Sto bene, ma per ora non posso andare in ritiro" - FT

Altro caso di positività al Covid-19 in Spagna. Questa volta si tratta di un calciatore del Real Betis, che ha comunicato il risultato sul proprio sito ufficiale. A questo primo annuncio ha fatto seguito il post dello stesso giocatore, Loren Morón, sui propri social network: "Purtroppo non potrò raggiungere i miei compagni a Marbella per iniziare il ritiro. Sono risultato positivo al test PCR e, nonostante stia bene, dovrà attendere qualche giorno per unirmi alla squadra".

Volveremos más fuerte pic.twitter.com/6IPSFDwOFx — Loren Morón (@lorenmg16) August 11, 2020

