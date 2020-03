Coronavirus / Madrid in ginocchio: 290 morti in un giorno. La Spagna supera la Cina per decessi

La Spagna è in ginocchio dal punto di vista sanitario. La sola città municipale di Madrid ieri ha registrato 290 morti per coronavirus. L'hinterland della capitale è arrivato a 1825 decessi dall'inizio dell'epidemia: il 53,15% dell'intero dato nazionale. La Spagna piange tante vittime, l'agenzia Efe fa sapere che la Cina è stata già superata: sono 3.434 i morti in totale. Dall'Europa una mano tesa per aiutare la nazione iberica a superare la crisi sanitaria con investimenti in quel settore. Intanto quasi tutti gli alberghi di Madrid sono stati riconvertiti a cliniche per la quarantena in una corsa contro il tempo.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION