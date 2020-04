Coronavirus, morto Luis Sepulveda: lo scrittore cileno aveva contratto il Covid-19

È morto Luis Sepulveda a causa del Coronavirus. Lo scrittore cileno (70 anni) era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto il Covid-19. Autore di romanzi come "Il vecchio che leggeva romanzi d'amore", "Il mondo alla fine del mondo" "Un nome da torero", e del libro per ragazzi "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", sembrava migliorato, invece non ce l'ha fatta.