Coronavirus / Nota ufficiale di P.Chigi: "Nessun allentamento delle misure prima del 3 maggio"

Le notizie che in questi giorni diverse agenzie di stampa avevano battuto circa la possibilità di un allentamento prima del 3 maggio hanno spinto Palazzo Chigi a pubblicare una nota ufficiale: "Le notizie filtrate circa l'apertura di attività produttive o l'allentamento di misure restrittive per lunedì sono prive di fondamento. Per la settimana prossima rimangono in vigore le misure previste, che scadono il 3 maggio, e non è prevista nessuna modifica. Gli effetti positivi di contenimento del virus si iniziano a misurare ma non sono tali da consentire l'abbassamento della soglia di attenzione".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION