Coronavirus / Nuovo decreto dietro l'angolo: riaprono alcune attività, chiudono altre

Rivoluzione in termini di attività essenziali in Italia. Si prospetta a breve un nuovo documento del Governo per chiudere alcune aziende e riaprirne altre. Cambiano le priorità dunque anche la lista andrà rivista, modificata e aggiornata. Chiuderanno, secondo indiscrezioni confermate dai codici ateco, le aziende che fabbricano spago, corde, funi, reti, articoli di gomma, pneumatici, macchine per l'agricoltura e silvicoltura, macchine per l'industria alimentare, bevande, tabacco e accessori. In loro sostituzione prevista la riapertura di aziende per la fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio e la fabbricazione di vetro cavo; di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; di imballaggi leggeri in metallo; di batterie di pile e di accumulatori elettrici. Alzeranno la saracinesca anche agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.

