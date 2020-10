Coronavirus, Oyarzabal "non negativo" con la Spagna: salterà il Portogallo

Dopo il rinvio della prima partita in questo post lockdown, continuano i problemi per le nazionali a causa del Coronavirus. La Spagna dovrà fare a meno di Oyarzabal per l'amichevole con il Portogallo dato che è risultato "non negativo" al test effettuato. Ciò significa che ha sviluppato gli anticorpi per il Covid-19 (avendo già contratto il virus), ma non risulta né positivo né completamente negativo e, dato che la UEFA ha negato a chiunque non sia completamente negativo di accedere allo stadio, dovrà quindi saltare la prossima partita delle furie rosse. Il giocatore resta comunque a disposizione Luis Enrique, in attesa di sapere se potrà giocare contro la Svizzera e l'Ucraina, come riporta L'Equipe.