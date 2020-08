Coronavirus, quarto positivo nella Real Sociedad: ecco chi è

Non si fermano i contagi da Coronavirus, soprattutto nel campionato spagnolo che è uno dei più colpiti in questo momento. La Real Sociedad ha infatti comunicato che c'è un quarto positivo nella propria rosa. Si tratta di dell'ala offensiva Oyarzabal ed è stato lui stesso a rendere nota la sua identità tramite i propri social. Una bella grana per la nuova squadra di David Silva a meno di due settimane dall'inizio della Liga.

