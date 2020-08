Real Sociedad, un positivo al Covid in prima squadra: annullate le amichevoli in programma

Continuano ad emergere i positivi nel mondo del calcio. Ogni squadra viene sottoposta periodicamente al ciclo di tamponi e nella giornata di oggi un giocatore affetto da coronavirus è emerso nella Real Sociedad. A comunicarlo è stata la società stessa tramite il proprio sito ufficiale in cui ha annunciato di aver cancellato anche le due amichevoli in Portogallo in programma contro Rìo Ave FC e FCFamalicao. Domani squadra e staff saranno sottoposti ad altri controlli.

