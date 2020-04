Coronavirus / Palazzo Chigi chiarisce: "Chi abita al mare o al lago può già fare il bagno"

Il bagno si può fare o no? Se si è residenti in località di mare o di lago a quanto pare si. A chiarirlo è una nota ufficiale di Palazzo Chigi: "E' sempre possibile svolgere l'attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini - e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus - effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona".

