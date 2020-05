Coronavirus / Palazzo Chigi fa l'elenco di chi sono i congiunti: ancora dubbi sui fidanzati

La parola congiunti ha gettato nel caos tutti gli italiani. Chi sono infatti le figure che potremo incontrare all'interno della Regione? Palazzo Chigi prova a gettare un po' di luce sulle ombre di questi giorni e in una nota recita: "parenti, affini, partner nelle unioni civili e persone legate da un solido legame affettivo". Insomma via libera a nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli, sorelle, zii, cugini, suoceri, cognati, nipoti acquisiti e via dicendo (fino al 6° grado, ad esempio i figli dei cugini ndr). Il matrimonio allarga dunque il ventaglio di persone che si potranno incontrare. Dubbi invece ancora sui fidanzati. La Cassazione, in una recente sentenza, precisa che i fidanzati sono "persone legate da un solido e duraturo legame affettivo". Si attende una FAQ di chiarimento dunque per capire se fidanzati, compagni e coppie di fatto potranno vedersi.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION

Pubblicato il 2/05