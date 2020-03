Coronavirus / Partite IVA e autonomi: in tilt alla mezzanotte il sito INPS e Aruba

Com'era prevedibile allo scattare della mezzanotte del 1° aprile c'è stata la grande ressa virtuale. Dove? Naturalmente sul sito dell'INPS, andato letteralmente in tilt, e sui provider di servizio webmail, fra i quali Aruba. Il grande mondo delle Partite IVA e degli autonomi si è riversato online per inviare quanto prima la domanda d'ammissione al contributo una tantum di 600 euro. Che fosse direttamente sul portale INPS o su Aruba per l'invio di una mail ordinaria o di una PEC poco importa: il risultato è stato lo stesso. Prevedibile vista la postilla comparsa sui vari portali delle casse di previdenza: "In ragione di quanto sopra, l'Inps riconosce l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande". Il tutto in contrapposizione alle dichiarazioni che avevano smantellato l'ipotesi di un click day.

