Coronavirus / Primo contagiato in Chinese Super League: è Fellaini

Arriva il primo contagiato da coronavirus in Chinese Super League. Nonostante la lega cinese sia stata (per ovvi motivi) la prima a rinviare il campionato a data da destinarsi, infatti, ancora non aveva registrato alcun caso di positività al Covid-19. Almeno fino al 20 marzo. Giorno nel quale Marouane Fellaini, centrocampista ex United in forza allo Shandong Luneng, è rientrato nella provincia di Shandong. Non è chiaro se fosse andato all'estero, fatto sta che il belga - sottoposto al tampone dopo il suo arrivo in treno - è risultato positivo al coronavirus. Solo il giorno prima, il 19 marzo, la Cina aveva registrato le prime 24 ore senza nuovi contagi nel paese. Per questo una delle ipotesi è che quello di Fellaini possa trattarsi di un "contagio di ritorno", riportando il virus dall'estero alla Cina.