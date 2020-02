Coronavirus, quarto decesso in Italia a Bergamo: aveva patologie pregresse

Continua l'emergenza coronavirus nel nord Italia, le istituzioni sono a lavoro per contenere più possibile il contagio. Nel frattempo, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, fonti della Regione Lombardia riportano di un quarto decesso in Italia, questa volta a Bergamo. La vittima era un 84enne ricoverato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII per patologie pregresse. Si attende il bollettino giornaliero della Protezione Civile con i dati aggiornati, ma in questo momento si contano poco più di 150 contagi.