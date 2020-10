Coronavirus / Ricciardi: "Indicata la chiusura delle regioni con alto indice di contagio"

Il governo sta cercando di fare il possibile per limitare i contagi da Coronavirus, negli ultimi giorni in aumento. Oltre alla possibilità di un coprifuoco, si pensa anche alla chiusura delle regioni con un indice di contagio superiore a 1. Il virologo Walter Ricciardi, nonchè consigliere del Ministro Speranza, ha spiegato a Repubblica.it: "Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività scolastiche e produttive. Le chiusure, nelle zone dove l'indice di contagio è superiore a 1, dovranno riguardare punti di aggregazione come circoli, palestre, ed esercizi commerciali non essenziali. Mentre lo smart working dovrebbe diventare la forma ordinaria di lavoro in tutto il Paese. Punto cruciale è la sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico e il loro rafforzamento".

Sampdoria - Lazio, Correa assicura: "Siamo pronti" - FOTO

Sampdoria, 3 positivi al Coronavirus: il comunicato del club

TORNA ALLA HOMEPAGE