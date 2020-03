Coronavirus / Roma, posti di blocco: controlli a tutte le auto, parchi blindati

Posti di blocco a Roma: tutte le auto in circolazione saranno controllate e gli occupanti dovrano autocertificare i loro spostamenti. Le verifiche dunque non saranno più a campione. Lo prevede il protocollo N° 18012 della Polizia Municipale di Roma. Le nuove modalità scatteranno da domani fino a nuova e diversa disposizione. Ad essere controllati saranno anche i varchi di accesso ai parchi poiché: "esiste un ben preciso divieto di ingresso nei parchi". Sulle motivazioni delle autocertificazioni la Polizia Municipale ricorda agli agenti che: "le motivazioni sono tassative e non si prestano ad essere interpretare estensivamente".

