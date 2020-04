Coronavirus / Sileri: "Congiunti? Anche l'amico vero lo è. Sesso? Sicuramente rischiosa la vicinanza"

Il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, torna a parlare di congiunti e relazioni stabili ai microfoni di Rai Radio 1, alla trasmissione Un giorno da pecora: “Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare. Quindi si, l'amico è un congiunto se è un amico vero, se non è una scusa. Se io incontrassi un amico caro ora, dopo tre mesi, lo abbraccerei e ci scapperebbe pure una lacrimuccia. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti”. Un chiaro richiamo alle FAQ del governo che saranno pubblicate in settimana. Sileri affronta anche un altro argomento, il sesso: “Non sappiamo in questo momento se è a rischio, ma di sicuro lo è la vicinanza. Magari per due ragazzi che si vedono dopo tanto tempo è difficile frenarsi, ma allo stesso tempo magari qualcuno ha a casa la nonna di 75 anni mettendola quindi in pericolo".

