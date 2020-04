Coronavirus, Sileri: "La ripresa potrebbe iniziare dopo Pasqua"

Il contagio da coronavirus sta rallentando la propria velocità, anche se gli indicatori parlano ancora di incrementi importanti. Il vice ministro della Sanità Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Cartabianca su Rai 3, ha fatto una previsione sui tempi della ripresa: "Se il trend di questi ultimi giorni venisse confermato la ripresa potrebbe iniziare dopo Pasqua. Ovviamente tutti i dati saranno analizzati e si sceglierà di allentare le misure di contenimento sociale soltanto quando non ci saranno più rischi per la salute pubblica. In ogni caso la ripresa sarà graduale, non si può pensare a un ritorno immediato alla normalità". Le misure attualmente in vigore hanno la scadenza del 3 aprile, ma il governo ha già confermato che le estenderà fino a Pasqua.