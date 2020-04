Coronavirus, stretta dei governatori: Pasqua e Pasquetta tutto chiuso

I governatori italiani stringono la cinghia contro il coronavirus. A Pasqua e Pasquetta chiusura obbligatoria per tutti i supermercati e i negozi di alimentari. Strategia per costringere i cittadini a rimanere a casa, togliendo la giustificazione della spesa per uscire in giorni considerati ad alto rischio. Anche a Roma, dove finora gli alimentari avevano aperto per mezza giornata la domenica, sarà tutto chiuso. La Campania e la Sicilia, hanno esteso addirittura l'obbligo della chiusura anche alle consegne a domicilio da parte di pasticcerie e ristoranti.