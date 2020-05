Coronavirus, test in Premier League: due giocatori del Fulham positivi

Due giocatori del Fulham (Championship) sono tra tre individui sono tra i tre positivi al nuovo Coronavirus emersi nell'ultimo ciclo di test per i club di Premier League che, tra lunedi', martedi' e ieri, ha coinvolto 1.030 persone tra giocatori e staff tecnici. Domenica, dopo il precedente ciclo di test, erano emerse due positivita' a Hull. Per motivi di privacy non sono stati resi noti i nomi due due calciatori del Fulham, che ora andranno in auto-isolamente nel rispetto delle regole impartite dalla Lega e dal governo inglese. Non e' stato reso noto invece se il terzo test positivo appartenga a un giocatore o a un membro di uno staff tecnico. Per la ripresa della Premier League non e' stata ancora fissata una data speficia, sebbene l'Efl abbia dichiarato la scorsa settimana che i club, autorizzati agli allenamenti con contatti tra giocatori, "desiderano giocare e concludere la stagione".