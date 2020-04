Coronavirus / USA, numeri drammatici: quasi 2000 morti in un giorno. Trump minaccia l'OMS

Numeri drammatici per quanto concerne il propagarsi dell'epidemia da coronavirus negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore si sono registrate infatti quasi 2000 vittime: +1.939. I morti negli USA sono arrivati a 12.722 e la luce in fondo al tunnel sembra lontanissima visto il numero dei contagiati: 399.929. Quota 400.000 sarà sicuramente sforata in giornata. Furioso con l'OMS il presidente Trump che minaccia: "Altri Paesi hanno di fatto più casi di coronavirus di quelli dichiarati, solo che riportano numeri ingannevoli o sbagliati. Oms? Potrei sospendere i fondi". Secondo il presidente americano infatti l'organizzazione è accusata di essere filocinese e di aver dato l'allarme al mondo in ritardo.

