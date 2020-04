Coronavirus / Wuhan è ripartita: lavora oltre il 90% delle aziende

Il coronavirus a Wuhan, per ora, non ha dato segni di poter tornare. La raccomandazione di restare a casa il più possibile, per chi può, e di distanziarsi una volta che si è per strada, resta. Tuttavia le imprese sono di nuovo al lavoro e la ripresa è più rapida e migliore del previsto. Ad affermarlo è stato il vice sindaco esecutivo di Wuhan, Hu Yabo. Nelle 48 ore appena trascorse, quelle del ritorno alla normalità, le grandi imprese che hanno nuovamente dato il via alla propria produzione è vicina al 97,2%. Per quanto concerne le società di servizi ci si attesta comunque a un più che positivo 93,2%.

