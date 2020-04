Coronavirus / Zingaretti: "Dobbiamo immaginare un nuovo modo di vita. Io? Sì, ho avuto paura"

Nicola Zingaretti, segretario dem, ha parlato ai microfoni di Fabio Fazio nel corso della puntata serale di Che Tempo Che Fa. Apertura sulla propria quarantena dopo il contagio da coronavirus: "Io sono stato in isolamento per circa 22 giorni, nella mia camera. Io ho avuto la grande fortuna di non aver bisogno dell'ossigeno artificiale. Però in quei giorni prendi coscienza che può accadere di tutto. Sì, hai paura". Sul futuro dell'Italia: "Noi dobbiamo avere come obiettivo un punto di arrivo che dovrà essere migliore del punto di partenza che abbiamo avuto. Dobbiamo immaginare un nuovo modo di vita. Siamo stati la prima democrazia occidentale come Italia ad affrontare questa tragedia e da quando le indicazioni sono chiare io ho visto un Paese, milioni di persone che si sono comportate come non mai nella storia del dopoguerra. Noi dobbiamo cogliere questa drammatica occasione per avere il coraggio, uniti, di semplificare questo Paese. Altrimenti non ce la faremo mai". Gli investimenti da fare: "La società corre molto, abbiamo bisogno di investire in qualità sulla pubblica amministrazione. Dobbiamo investire sullo Stato, sul pubblico. La distanza sociale che dovrà esserci porrà un grande tema di riorganizzazione del nostro modo di vita e questo non deve essere pagato dagli ultimi". Chiusura sulla burocrazia: "In Italia abbiamo troppi attori, troppe persone che concorrono alle decisioni e troppe persone che controllano chi decide".

