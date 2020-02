Corradi: "La Lazio ha meritato di vincere con l'Inter"

Altra vittoria della Lazio, che si impone sull'Inter e continua a volare. Ai microfoni di Pressing, Corradi ha parlato del match: "La partita è stata giocata meglio dalla Lazio. Soprattutto nel secondo tempo e ha meritato la vittoria. Non so se Conte riuscirà a cambiare modulo in corsa per trovare più spazio ad Eriksen che ti dà quell’inventiva in più in centrocampo che ci può stare. Padelli? Anche Strakosha non è stato impeccabile, direi che sarebbe ingeneroso accostare le colpe di una sconfitta al portiere".

