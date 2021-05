Corsa Champions, Brambati: "Juve-Milan decisiva, la Lazio può approfittarne"

Corsa Champions più accesa che mai quella di quest'anno. Cinque squadre, Atalanta, Milan, Juventus, Napoli e Lazio che lottano per due posti. In questo weekend di Serie A ci sarà anche lo scontro diretto tra la squadra di Pirlo e quella di Pioli e ad approfittarne potrebbe essere proprio la Lazio. Queste le parole dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "Credo che sia decisiva se la vince o una o l'altra. Ma anche il pareggio è rischioso. Anche per il calendario, credo che entrambe rischiano di rimanere fuori, anche per il rientro della Lazio".

