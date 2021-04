Corsa Champions, Colonnese: “Il match tra Napoli e Lazio diventa importante”

Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, è intervenuto ai microfoni Napolimagazine.com per analizzare il match che aspetta i partenopei contro i nerazzurri in programma questa sera e per dire la sua sulla corsa Champions. Queste le sue parole: "Non solo le sfide contro Inter e Lazio, ma tutte le ultime otto gare saranno fondamentali per il Napoli che deve recuperare punti rispetto a chi è davanti. Gli scontri diretti saranno importanti, considerando pure che ci sono in programma sfide come Atalanta-Juve. Il Napoli dovrà lottare su ogni pallone per accorciare il distacco dalla zona Champions, anche in tal senso la sfida contro la Lazio sarà importante, dato che pure la formazione biancoceleste punta allo stesso obiettivo".