Corsa Champions, Nela: “Vi dico la favorita. E sulla Roma...”

Sebastiano 'Sebino' Nela, ex difensore tra le altre di Roma e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui analizza la corsa Champions di quest'anno. Secondo l'ex calciatore, l'Atalanta, insieme a Juve, Inter e Milan è la squadra favorita a strappare il pass per la fase a gironi della prossima Champions League. Questa l'analisi sulle altre tre squadre che rincorrono: "Chi mi sembra più strutturato è il Napoli,che ha pagato più degli altri gli infortuni e il Covid, giocando per un periodo quasi senza attaccanti. La Lazio ha pagato i pochi cambiamenti nella rosa, mentre per la Roma è un discorso diverso. Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze".