Costacurta: "La Lazio può mettere in difficoltà il Bayern Monaco"

La grande attesa di Lazio - Bayern Monaco è iniziata. Al Club su Sky Sport Billy Costacurta si è espresso sulla sfida di Champions League, mostrando fiducia nelle possibilità della squadran di Inzaghi: "Prima di vincere il Mondiale per club il Bayern Monaco aveva messo a segno sette vittorie consecutive, poi c'è stato un pareggio e una sconfitta. Una volta raggiunto il top hai per forza un calo, è fisiologico dopo aver pensato per due mesi di dover diventare campione del mondo. Io comunque penso che la Lazio ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Bayern".