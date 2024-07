Coverciano, al via il corso per diventare allenatori: presente un ex Lazio

22.07.2024 19:30 di Martina Barnabei @@Martina03642030 vedi letture diTwitter: TUTTOmercatoWEB.com © foto di Federico Gaetano Nel pomeriggio di lunedì 22 luglio a Coverciano, presso l'aula magna, ha preso il via il corso 'Speciale Combinato Licenze C e D per l'abilitazione ad allenatore Uefa B' riservato a calciatori professionisti e calciatrici di livello nazionale indicati dall'Aic. Tra i partecipanti, l'ex centrocampista della Lazio Lucas Biglia, oltre a Bonucci, Ciofani, Paletta e Mancosu.