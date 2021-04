Covid-19 / Lazio, confermata la zona arancione: l'annuncio di D'Amato

Lazio zona arancione ancora per una settimana grazie all’indice Rt A 0.9. L’ha confermato Alessio D’Amato, ospite oggi di ‘TimeLine’ su SkyTg24. L’assessore alla Sanità della Regione ha confermato dunque la fascia con meno regole, misure e restrizioni per il Lazio. D’Amato ha spiegato: “Non ci sarà alcun cambio di fascia, rimarrà arancione. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100 mila abitanti".

