Covid-19, ministro Sviluppo economico: "Stiamo lavorando ad altre misure"

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ai microfoni di Canale 5 ha parlato delle misure messe in atto dal governo per l’emergenza Coronavirus: "I 400 milioni erano immediatamente disponibili. È chiaro che non potrà esaurirsi qui, è solo il primo pezzo. Non possiamo pensare di esaudire le esigenze dei cittadini che non possono comprarsi un pezzo di pane. Il governo sta lavorando anche ad altro, dobbiamo aspettare il provvedimento che faremo ad aprile".

SERIE A, SPADAFORA SULLA RIPARTENZA

LAZIO, IMMOBILE E L'ALLENAMENTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE